Düsseldorf/Köln. Der Mittwoch war kein guter Tag für die Bahn - und erst recht nicht für Pendler im Großraum Köln: Zuerst gab es am Mittwoch eine Oberleitungsstörung. Dann behinderten gegen Abend auch noch Personen auf den Gleisen die Züge - und das mitten im Berufsverkehr.

Um kurz nach 18 Uhr meldete die Bahn, dass "Personen im Gleis" den Verkehr zwischen Köln Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz beeinträchtigten - und dass es zu "erheblichen Verspätungen und Teilausfällen" komme. Im Einzelnen stellte sich die Situation wie folgt dar:

Züge der RE 1 und RE 5 werden zwischen Düsseldorf und Köln-Ehrenfeld, bzw. Köln-Süd ohne Halt umgeleitet.



Züge der RE 6 enden und beginnen in Dormagen.



Züge der RB 25 enden und beginnen in Köln-Frankfurter Str.



Züge der RB 27 werden zwischen Köln-Ehrenfeld und Porz(Rhein) ohne Halt umgeleitet.

Züge der RB 38 enden und beginnen in Horrem.

Laut Bahn sollte die Sperrung bis mindestens 18.30 Uhr dauern.

Wegen einer Oberleitungsstörung zwischen Köln Geldernstr./Parkgürtel und Köln-Nippes fuhren bereits früher am Tag einige Linien der Deutschen Bahn am Mittwoch nicht auf dem Regelweg. Davon betroffen waren die Linien RE6, S6 und S11. Das meldete die Bahn am Mittwochmittag. Auch am Nachmittag dauerte die Störung noch an. Zuletzt meldete die Bahn um 15.30 Uhr die Fortdauer der Störung.

Die Züge der S 11 aus Richtung Bergisch Gladbach endeten demnach vorzeitig in Köln Hansaring. Aus Richtung Dormagen endeten die Züge vorzeitig in Köln-Chorweiler Nord. Züge des RE6 waren am Mittag auch betroffen, konnten aber ab dem frühen Nachmittag den Streckenabschnitt wieder befahren. Die Züge im Streckenabschnitt verspätetenn sich jedoch in beiden Richtungen.

Über aktuelle Verspätungen, Ausfälle und Schienenersatzverkehre informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage. red