Düsseldorf. Ganz so schlimm wie am Mittwoch ist es am Donnerstagmorgen auf NRWs Autobahnen nicht. Doch auch am Donnerstag kommt es in der Rush Hour zu Verzögerungen. Der Überblick (Stand:7.26 Uhr):

A43 Münster Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen/Herten und Herne-Eickel: 6 km stockender Verkehr.

A44 Mönchengladbach Richtung Aachen zwischen Alsdorf und Broichweiden: 4 km stockender Verkehr.

A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Sonnborn und Haan-Ost: 3 km Stau.

A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Hilden und Dreieck Düsseldorf-Süd: 4 km Stau.

A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West: 7 km stockender Verkehr.

A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Essen-Haarzopf und Essen-Kettwig: 2 km Stau.

A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Rath und Mörsenbroicher Ei: 1 km Stau.

A52 Roermond Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach-Hardt und Mönchengladbach-Nord: Unfall 4 km Stau.

A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz zwischen Bergheim-Süd und Kreuz Kerpen: 1 km Stau.

A555 Köln Richtung Bonn zwischen Bornheim und Kreuz Bonn-Nord: 3 km Stau.

A555 Bonn Richtung Köln zwischen Wesseling und Kreuz Köln-Süd: 5 km Stau.