Düsseldorf. Bahnreisende in Nordrhein-Westfalen können nach dem Orkan „Herwart“ aufatmen: Der Fernverkehr der Deutschen Bahn sei in der Region weitestgehend wieder aufgenommen worden, teilte ein Sprecher der Bahn am Montag mit.

Lediglich zwischen Wolfsburg und Hannover gebe es zur Zeit noch Engpässe, was auch den Fernverkehr aus NRW in diese Richtung betreffen kann. Diese sollen im Laufe des Tages behoben werden. Wegen des Sturmtiefs „Herwart“ waren am Sonntag zahlreiche Züge im Fernverkehr ausgefallen. dpa