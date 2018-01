Düsseldorf. Pendler brauchen am Montagmorgen mal wieder Geduld auf den Autobahnen in NRW. Um 8.20 Uhr sind es wieder deutlich über 300 Kilometer Stau. Hier die Staus in der Region:

Auf der A1 Richtung Köln stockt der Verkehr zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen-West nach einem Unfall auf 9 Kilometern.

Auf der A3 Richtung Köln sind es zwischen Kreuz Ratingen-Ost und Kreuz Hilden 7 Kilometer stockender Verkehr.

Autofahrer müssen auf der A40 Richtung Duisburg zwischen Kreuz Moers und Rheinbrücke Neuenkamp mit bis zu 5 Kilometern Stau rechnen.

Auf der A46 Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Katernberg und Dreieck Düsseldorf-Süd hat es mehrere Unfälle gegeben, hier sind es mindestens 20 Kilometer Stau. Zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West erfordern mehr als 10 Kilometer stockender Verkehr nach einem weiteren Unfall Geduld bei Pendlern. Richtung Wuppertal staut sich der Verkehr zwischen Haan-West und Wuppertal-Cronenberg auf 6 Kilometern, auch hier hat es einen Unfall gegeben.

Zwischen Mönchengladbach-Hardt und Büderich sind es auf der A52 Richtung Düsseldorf immer wieder Staus und stockender Verkehr auf mehr als 25 Kilometern. Richtung Roermond stockt der Verlehr zwischen Kreuz Neersen und Kreuz Mönchengladbach auf 8 Kilometern.

Auf der A57 Richtung Köln ist beim stop an go auf mehr als 10 Kilometern zwischen Kreuz Moers und Krefeld-Oppum Geduld gefragt. Zwischen Büttgen und Neuss-Hafen sind es 4 Kilometer stockender Verkehr. Zwischen Dreieck Neuss-Süd und Köln-Chorweiler stockt der Verkehr auf mehr als 10 Kilometern.

Auf der A59 Richtung Köln sollten sich Autofahrer zwischen Dreieck Monheim-Süd und Kreuz Leverkusen-West nach einem Unfall auf etwa 6 Kilometer Stau einstellen. red