Langenfeld/Leverkusen. Diesmal soll der Verkehr auf den Autobahnen in NRW fließen. Die Verantwortlichen haben aus dem Misserfolg vom letzten Wochenende gelernt, als mitten in den Sommerferien Autofahrer auf der A3 unfreiwillig viele Wartestunden verbrachten. Der Grund der langen Staus: Ab dem Autobahnkreuz Leverkusen in Richtung Frankfurt stand wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Vor der Tat stand die Analyse: Bei Straßen.NRW ist die problematische Verkehrssituation "sorgfältig analysiert" worden, sagt Pressesprecherin Ingrid Scholtz. Das Ergebnis: Die Verkehrsexperten vermuten, dass die Autofahrer die Umleitungsstrecken nicht angenommen haben. "Die Umleitungen waren frei", sagt Scholtz.

Auch die Menge des Verkehrs sei im Vorfeld vom Straßenbetrieb richtig eingeschätzt worden. Die Umleitungen seien auf allen möglichen Kanälen veröffentlicht worden - im Radio und im Internet. Und auf den digitalen Tafeln über der Autobahn.

Eine mögliche Begründung von Straßen.NRW: "Vielleicht haben wir die Holländer nicht erreicht", sagt Scholtz. Die Strecke sei für Autofahrer aus den Niederlanden "eine große Strecke", gerade im Blick auf die Sperrung der A40-Rheinbrücke Neuenkamp. Straßen.NRW arbeite jetzt daran, auch in den niederländischen Verkehrsfunk zu kommen.

Keine großen Störungen am Wochenende erwartet

Nach dem Pendlerverkehr am Freitag wird es an diesem Wochenende keine absehbaren Verkehrsbeeinträchtigungen in NRW geben, gibt sich Scholtz zuversichtlich. Trotz verstärktem Rückreiseverkehr, weil in Hessen und Rheinland-Pflaz die Schulferien enden.

Allein die A40 bei Duisburg darf wegen der Rheinbrücke nicht befahren werden. Wer in Richtung Niederlande will, sollte über die A42 ausweichen. Außerdem wird die A1 bei Hagen gesperrt, aber nur in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Weitere Bauarbeiten an der A3 bei Leverkusen sind abgesagt worden. Der Witterung wegen. pasch