Düsseldorf. Die Bahnstrecke zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Bochum Hauptbahnhof ist am Montag zwischenzeitlich gesperrt worden. Grund ist ein Fund von Leichenteilen an den Bahngleisen in Bochum. Züge mussten teilweise warten oder sind ausgefallen.

Von der Sperrung betroffen waren der RE1, der RE6, der RE11 und die S1. Züge zwischen Essen Hauptbahnhof und Dortmund Hauptbahnhof wurden umgeleitet. Gegen 12 Uhr meldete die Bahn die Aufhebung der Streckensperrung.

Reisende mussten während der Sperrung alternativ über Gelsenkirchen und Herne weiterfahren. Die Leichenteile waren in der Nähe des Bochumer Hauptbahnhofs auf den Gleisanlagen entdeckt worden. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall in Bochum gibt.