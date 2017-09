Am Donnerstagmorgen hat ein Auffahrunfall auf der A40 in Richtung Venlo zu einen Verkehrschaos rund um das Kreuz Kaiserberg geführt.

Duisburg. Nach einem Autounfall auf der A40 in Richtung Venlo hat es am Donnerstag rund um das Kreuz Kaiserberg bis in den Mittag hinein lange Staus gegeben. Der Verkehr staute sich auf den einzelnen Streckenabschnitten auf rund 20 Kilometern: Betroffen waren die A 40 mit rund sechs Kilometern sowie die A59 mit vier Kilometer. Am Schlimmsten traf es die Autofahrer auf der A3: Sie standen rund zehn Kilometer im Stau.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war zur Unfallzeit eine 31-Jährige mit ihrem Ford auf der A 40 unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Duisburg-Häfen fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihr fahrenden Audi einer 33-Jährigen aus Düsseldorf auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Wagen den vorausfahrenden Citroen-Transporter eines 60-Jährigen aus Gelsenkirchen erst rechts und dann links gegen die Leitplanke. Der Ford der Unfallverursacherin kam ebenfalls links an der Schutzplanke zum Stehen. Die Schutzplanken wurden hierbei auf einer Länge von 30 Metern beschädigt.

Die Ford- und die Audi-Fahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten aufwendig abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war gegen 11 Uhr geräumt. Die Arbeiten an der Schutzplanke dauerten noch an. In dieser Zeit blieb der linke Fahrstreifen gesperrt.