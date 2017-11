Düsseldorf. Am Montagmorgen ist der Berufsverkehr in Nordrhein-Westfalen wieder besonders schlimm. Gegen 8 Uhr sind es wieder knapp 300 Kilometer Stau auf den Autobahnen in NRW. Erneut große Probleme gibt es auf der A3 bei Ratingen.

Hier staut es sich Richtung Köln zwischen Kreuz Ratingen-Ost und Leverkusen-Opladen auf über 25 Kilometern. Zwei LKWs stehen in einer Baustelle und müssen geborgen werden, dadurch ist nur ein Fahrstreifen frei.

Auf der A1 Richtung Köln stockt der Verkehr zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen auf 3 Kilometern. Richtung Dortmund ist die Autobahn zwischen Hamm-Bockum/Werne und Hamm/Bergkamen wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall gesperrt. Dort sind es mehr als 10 Kilometer Stau ab Ascheberg.

Ohne die A46 geht es im Berufsverkehr ja gar nicht. Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Katernberg und Haan-Ost sind es gegen 8 Uhr 6 Kilometern Stau. Zwischen Haan-West und Dreieck Düsseldorf-Süd sind es 4 Kilometer. Zwischen Kreuz Holz und Kreuz Neuss-West müssen Autofahrer 7 Kilometer stockenden Verkehr einplanen. Richtung Wuppertal sind es zwischen Kreuz Hilden und Haan-Ost etwa 4 Kilometer Stau.

Auf der A52 Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Rath und Mörsenbroicher Ei ist es ein einziger kleiner Kilometer Stau. Zwischen Mönchengladbach-Hardt und Kaarst-Nord stockt der Verkehr dagegen auf 8 Kilometern. Richtung Essen sind es zwischen Tiefenbroich und Essen-Kettwig 4 Kilometer.

Die A57 macht am Morgen in Richtung Köln zwischen Kreuz Kamp-Lintfort und Kreuz Meerbusch Probleme. Es gibt immer wieder Stau und stockenden Verkehr auf einer Strecke von 20 Kilometern. Zwischen Büttgen und Neuss-Hafen sind es 3 Kilometer Stau. Richtung Krefeld stockt der Verkehr zwischen Köln-Chorweiler und Dormagen auf 5 Kilometern.

Auf der A59 Richtung Düsseldorf sind es zwischen Monheim und Dreieck Düsseldorf-Süd 4 Kilometer stockender Verkehr. red