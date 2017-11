Düsseldorf. Der Berufsverkehr ist am Montagmorgen in Nordrhein-Westfalen für Stauliebhaber (falls es so etwas gibt) heute ganz besonders schön. In der Region gibt es um 7.45 Uhr auf diesen Autobahnen Probleme.

Richtung Köln müssen Autofahrer auf der A1 zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen-West mit 8 Kilometern stockendem Verkehr rechnen.

Auf der A3 Richtung Köln zwischen Kreuz Hilden und Leverkusen-Opladen stockt der Verkehr auf etwa 10 Kilometern.

7 km stockenden Verkehr gibt es auf der A44 Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Neersen und Kreuz Meerbusch.

Die A46 Richtung Düsseldorf kann zwischen Wuppertal-Elberfeld und Haan-Ost 8 Kilomter Stau anbieten. Zwischen Haan-West und Düsseldorf-Eller ist es etwas weniger, nur 5 Kilometer stockender Verkehr. Zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West müssen sich Autofahrer dagegen auf 10 Kilometer stockenden Verkehr einstellen. Richtung Wuppertal zwischen Hilden und Wuppertal-Cronenberg hat es einen Unfall gegeben, dadurch sind es hier 7 Kilometer Stau.

Auf der A52 Richtung Düsseldorf stehen sie zwischen Kreuz Düsseldorf-Nord und Mörsenbroicher Ei 2 Kilometer im Stau. Zwischen Mönchengladbach-Hardt und Büderich kommt es immer wieder zu Stau auf einer Strecke von bis zu 20 Kilometern.

Auf der A57 Richtung Köln zwischen Moers-Hülsdonk und Krefeld-Oppum stockt der Verkehr auf 15 Kilometern. Zwischen Büttgen und Neuss-Hafen sind es 3 km stockender Verkehr. Richtung Krefeld zwischen Köln-Worringen und Dreieck Neuss-Süd 10 Kilometer.

Zwischen Dreieck Monheim-Süd und Kreuz Leverkusen-West auf der A59 Richtung Köln staut es sich auf 4 Kilometern. Und zum Schluss noch mal die A59 Richtung Düsseldorf, hier sind es nach einem Unfall zwischen Richrath und Dreieck Düsseldorf-Süd 5 Kilometer Stau. red