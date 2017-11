Ein Fehlalarm im Autobahntunnel Lövenich hat gegen 8 Uhr einen kurzen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Auf NRWs Autobahnen ist am Mittwoch nicht ganz so viel los wie am Dienstag: Gegen 6 Uhr gab es auf der A40 (Dortmund Richtung Duisburg) es einen Unfall, so dass der zehn Kilometer lange Stau zwischen Bochum-Freudenbergstraße und Dreieck Essen-Ost einen Zeitverlust von knapp einer Stunde zur Folge hat.

Die A1 bei Köln war zwischen 8 und 8.30 Uhr kurz gesperrt: Im Autobahntunnel Lövenich war der Alarm losgegangen. Die Feuerwehr konnte vor Ort aber nichts feststellen. Der Tunnel durfte bis zur Freigabe durch die Einsatzkräfte nicht befahren werden.

Auf der A3 (Köln Richtung Oberhausen) ist die Abfahrt Leverkusen-Zentrum derzeit wegen einer Ölspurt gesperrt. Ein Unfall sorgt zwischen Köln-Dellbrück und Leverkusen-Zentrum zudem für sechs Kilometer Stau und einen Zeitverlust von einer halben Stunde.

Von Wuppertal nach Düsseldorf gibt es auf der A46 derzeit zwischen Varresbeck und Haan-Ost sowie zwischen Haan-West und dem Dreieck Düsseldorf-Süd insgesamt neun Kilometer Stau.

Auf der A57 (Nimwegen Richtung Köln) wird es zwischen den Kreuzen Moers und Meerbusch momentan voller: Auf zehn Kilometern stockt der Verkehr derzeit.