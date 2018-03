Duisburg. Nach einer schweren Unfallserie einer Falschfahrerin auf der Autobahn 59 bei Dinslaken wird gegen die Frau wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die 44-Jährige war bei mehreren Zusammenstößen am frühen Freitagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Eine Frau und ein Mann in einem anderen Fahrzeug erlitten laut Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Insgesamt beschädigte die Frau auf ihrer rund 13 Kilometer langen Irrfahrt bei drei Unfällen mehrere Autos.

Nach Angaben der Duisburger Polizei war die Frau zunächst an der Ausfahrt Dinslaken-Hiesfeld falsch auf die Autobahn aufgefahren. Gegen 5.30 Uhr stieß sie bei ihrer Fahrt Richtung Süden mit dem Wagen einer 41-Jährigen zusammen, der wiederum gegen einen neben ihr fahrenden Lastwagen prallte. Demnach fuhr die Falschfahrerin weiter und beschädigte an der Ausfahrt Duisburg-Marxloh das Auto eines 45-Jährigen, bevor sie am Autobahnkreuz Duisburg-Nord mit einem weiteren Auto zusammenstieß. Dessen Insassen wurden ebenso verletzt wie die Falschfahrerin. dpa