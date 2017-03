Essen: Stellwerksstörung behoben

Essen. Eine Stellwerksstörung hat im Ruhrgebiet den für Pendler wichtigen S-Bahn-Verkehr aus dem Takt gebracht. Die Deutsche Bahn berichtete von einer Stellwerksstörung in Essen, die am Montagmorgen gegen 8 Uhr wieder behoben war. In der Zwischenzeit kam es auf einer Reihe von S-Bahn-Linien zu Ausfällen. Zur Ursache der Stellwerksstörung machte die Bahn zunächst keine Angaben. dpa