Düsseldorf/ Köln. Auf der A46 in Richtung Neuss kommt es in dieser und nächster Woche zu Engpässen. Markierungsarbeiten werden den Verkehr in der Höhe der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller einschränken, so Straßen.NRW.

Am Mittwoch (4.4) und Donnerstag (5.4) sowie Montag (9.4.) bis Donnerstag (12.4.) stehen jeweils von 10 bis 14 Uhr nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. red