Düsseldorf. Tausende Bahnfahrer in Düsseldorf müssen von diesem Freitag an mit Einschränkungen im Regional- und S-Bahnverkehr rechnen. Wegen Gleisbauarbeiten komme es zwischen dem 20. Oktober (23 Uhr) und dem 6. November (4 Uhr) zu umfangreichen Fahrplanänderungen, teilte die Bahn am Mittwoch mit.

Zwischen Duisburg und Düsseldorf fallen demnach drei Regionalzüge aus. Auf den S-Bahnlinie 1 zwischen Dortmund und Solingen sowie auf der Linie 11 zwischen Bergisch-Gladbach und Düsseldorf Flughafen kommt es ebenfalls zu Unterbrechungen. Passagieren, die in den Herbstferien vom Flughafen Düsseldorf aus starten wollen, rät die Bahn daher, sich frühzeitig über den geänderten Zugverkehr zu informieren. Der Verkehr der Regionalbahn 37 von Duisburg nach Entenfang wird während der Bauarbeiten komplett eingestellt.

Auf den betroffenen Abschnitten können nach Angaben der Bahn andere Regionalzüge sowie Ersatzbusse genutzt werden. Im Fernverkehr seien kaum Züge betroffen.