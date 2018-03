Bad Honnef. Ein mit Blumen beladener Sattelschlepper ist am Sonntagmorgen auf der A3 bei Bad Honnef verunglückt und in Brand geraten. Der Fahrer und ein Beifahrer konnten aus der Kabine geborgen werden. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen war aus noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur abgekommen und nach links auf die Betonschutzwand gefahren. Er durchbrach sie und blieb stecken. Anschließend ging das Fahrzeug in Flammen auf. Die Zugmaschine sei vollständig ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Die A3 in Richtung Oberhausen blieb nach dem Unfall länger gesperrt. dpa