Am Dienstagmorgen staut es sich auf den bekannten Strecken. Auf der A1 sorgte zudem ein brennendes Auto für Verzögerungen.

Düsseldorf. Auch am Dienstagmorgen brauchen Pendler wieder viel Geduld auf den Straßen in NRW.

Ganz weit vorne mit dabei ist wie immer die A46 zwischen Wuppertal und Düsseldorf. Dort dürfen sich Autofaher über insgesamt elf Kilometer Stau "freuen": Zwischen Wuppertal-Katernbegr und Haan-Ost stockt der Verkehr auf einer Länge von sechs Kilometern, zwischen Haan-West und Dreieck Düsseldorf-Süd staut es sich auf fünf Kilometern. Insgesamt dauert es fast eine dreiviertel Stunde länger auf diesem Stück.

Auf der A57 (Nimwegen Richtung Köln) geht wie immer zwischen den Kreuzen Moers und Meerbusch nicht viel. Zehn Kilometer Stau bedeuten dort einen Zeitverlust von mehr als 30 Minuten.

Auf der A59 (in Fahrtrichtung Düsseldorf) ist am Dienstag in der Anschlussstelle Monheim zwischen 9 und 15 Uhr sowohl die Auffahrt als auch die Ausfahrt gesperrt. Umleitungen über die Anschlussstelle Richrath bzw. das Autobahnkreuz Monheim-Süd sind mit Rotem Punkt ausgeschildert. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg lässt hier Reparatur- und Markierungsarbeiten ausführen.

Auf der A1 (Münster Richtung Dortmund) sorgte ein brennendes Fahrzeug bereits gegen 7 Uhr für einen Stau von sieben Kilometern Länge ab Ascheberg. Auf der A2 (Dortmund Richtung Oberhausen) sorgte ein defektes Fahrzeug auf der Fahrbahn zwischen dem Dreieck Bottrop und dem Kreuz Oberhausen um die gleiche Zeit für vier Kilometer stockenden Verkehr.