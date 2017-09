Köln. Der Mittwoch war kein guter Tag für die Bahn - und erst recht nicht für Pendler im Großraum Köln: Zuerst gab es am Mittag eine Oberleitungsstörung. Dann musste am Nachmittag ab kurz vor 17 Uhr die Hohenzollernbrücke gesperrt werden.

Ein Mann war auf einen Stahlbogen der Brücke geklettert. "Wir wissen nicht, was er will", sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presseagentur am Abend. Nachdem eine Dolmetscherin Kontakt zu ihm aufnehmen konnte, sei er selbstständig wieder heruntergeklettert und von Polizisten in Empfang genommen worden. Die Sperrung konnte letztlich gegen 19.20 Uhr aufgehoben werden.

Für die Dauer der Sperrung mussten etliche Züge Umleitungen fahren oder fielen zum Teil aus. Betroffen waren sowohl Regionalbahnen als auch der S-Bahn-Verkehr. "Wir nehmen den Zugbetrieb langsam wieder auf", meldete die Bahn auf ihrer Homepage um 19.45 Uhr. Und: " Rechnen Sie noch bis 23:00 Uhr mit erheblichen Verspätungen und auch mit Teilausfällen im gesamten Linienverlauf. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges."

Wegen einer Oberleitungsstörung zwischen Köln Geldernstr./Parkgürtel und Köln-Nippes fuhren bereits früher am Tag einige Linien nicht auf dem Regelweg. Davon betroffen waren die Linien RE6, S6 und S11. Das meldete die Bahn am Mittwochmittag. Auch am Nachmittag dauerte die Störung noch an. Zuletzt meldete die Bahn um 15.30 Uhr die Fortdauer der Störung.

Die Züge der S 11 aus Richtung Bergisch Gladbach endeten demnach vorzeitig in Köln Hansaring. Aus Richtung Dormagen endeten die Züge vorzeitig in Köln-Chorweiler Nord. Züge des RE6 waren am Mittag auch betroffen, konnten aber ab dem frühen Nachmittag den Streckenabschnitt wieder befahren. Die Züge im Streckenabschnitt verspätetenn sich jedoch in beiden Richtungen.

Über aktuelle Verspätungen, Ausfälle und Schienenersatzverkehre informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage. red