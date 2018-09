Leverkusen. Auf der A3 in Richtung Oberhausen ist zwischen Leverkusen-Opladen und dem Rastplatz Reusrath am frühen Mittwochmorgen ein Lkw mit Kran in Brand geraten.

Die Fahrbahn musste laut Angaben der Verkehrszentrale von Straßen.NRW auf einen Fahrstreifen verengt werden. In der Folge kam es zu einem langen Stau im Berufsverkehr.

Die Experten von Straßen.NRW rechneten noch gegen 9.43 Uhr mit einem Zeitverlust von circa einer Stunde. Der Verkehr staute sich auf 15 Kilometern. Der Brand war bereits gelöscht worden. red