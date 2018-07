Bei einem Unfall auf der A46 in Fahrtrichtung Neuss hat es am späten Dienstagabend kurz vor der Ausfahrt Holzheim einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Die A46 war in Fahrtrichtung Neuss bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Am frühen Mittwochmorgen konnte eine Fahrbahn wieder frei gegeben werden. Es bildete sich ein langer Stau im Berufsverkehr.

Gegen 23 Uhr war ein blauer Opel Corsa auf der linken Fahrspur liegen geblieben. Der Fahrer eines nachfolgenden BMWs sah den den unbeleuchteten Wagen offenbar zu spät, konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit hoher Geschwindigkeit mit dem Auto. Der Fahrer des Corsas wurde die Wucht des Aufpralls aus seinem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des schwarzen BMWs musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ebenfalls verletzt worden ist die Fahrerin eines weiteren Pkw, der hinter den Unfall-Fahrzeugen auf der Autobahn unterwegs war und dem rund 200 Meter langen Trümmerfeld auf der Fahrbahn nur ausweichen konnte, indem sie ihren Wagen in die Leitplanke steuerte. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Red