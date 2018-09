Krefeld. Die A57 wird von Freitag (7.9., 20Uhr) bis Montag (10.9., 5 Uhr) ab Krefeld-Gartenstadt bis Krefeld-Zentrum voll gesperrt. Die Abfahrt Gartenstadt sowie die Zufahrt in Richtung Krefeld-Zentrum in Fahrtrichtung Köln sind davon nicht betroffen.

An insgesamt sechs Wochenenden ist eine Sanierung der Fahrbahndecke der A57 geplant. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung in Krefeld möchte den Bereich in Richtung Köln erneuern.