Düsseldorf. Wegen Bauarbeiten sind am Wochenende Teile der A46 und B7 gesperrt. Straßen.NRW hat Umleitungen eingerichtet.

Von Samstag ab 20 Uhr bis Montag um 5 Uhr sperren die Brückenbauer die A46 in Richtung Wuppertal zwischen den Anschlussstellen Neuss-Uedesheim und Düsseldorf-Bilk. Die Umleitung ist über die A57 Anschlussstelle Neuss-Hafen ausgeschildert. Sie führt über die Kardinal-Frings-Brücke, dem Südring und der Münchener Straße in Düsseldorf zur A46 Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk. Auf eine großräumige Umfahrungsempfehlung, über die A44 im Düsseldorfer Norden, wird auf den Anzeigetafeln vor den Autobahnkreuzen Neuss-Süd und Meerbusch hingewiesen.

Seit Donnerstagabend ist zudem die B7 in östlicher Richtung komplett gesperrt. Grund: Die Geschäftsbrücke am neuen Döppersberg in Wuppertal ist geöffnet und die Behelfsbrücke über die B7 hat ausgedient. Der Weg über die Baustellenkonstruktion ist deshalb abgesperrt. Sie wird nach Angaben der Stadt ab Freitag abgebaut. Dazu muss die B7 bis einschließlich Sonntag gesperrt bleiben. red