Mönchengladbach/Krefeld. In der A44-Anschlussstelle Mönchengladbach-Ost wird die Auffahrt auf die A44 in Richtung Düsseldorf/Krefeld am Donnerstag (8.2.) von 10 bis 14 Uhr gesperrt, teilt straßen.nrw mit. Eine Umleitung über die A52-Anschlussstelle Mönchengladbach-Neuwerk wird ausgeschildert. Grund der Sperrung sind Reparaturarbeiten an den Schutzplanken. red