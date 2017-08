An der A40-Rheinbrücke Neuenkamp hat StraßenNRW einen Riss in der Seilaufhängung gefunden. Die A40 muss in beide Richtungen gesperrt werden. Auch auf anderen Autobahnen kann es eng werden.

Duisburg. Die Rheinbrücke Neuenkamp auf der A40 in Duisburg muss noch am Mittwochnachmittag in beide Richtungen gesperrt werden. Das teilte StraßenNRW am Mittwoch mit. Grund für die Sperrung ist ein Riss in der Seilverankerung der Brücke. Die Schäden sollen möglichst schnell behoben werden. Mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen, so der Straßenbaubetrieb am Mittwochnachmittag. Die Dauer der Sperrung könne jedoch noch nicht genau angegeben werden.

Autofahrer sollten die Brücke möglichst weiträumig umfahren, so der Straßenbau-Betrieb. Heißt: Auch auf den umliegenden Autobahnen im Großraum Rhein-Ruhr droht ein Chaos. Um 17.45 Uhr waren für die A40 laut WDR mehrere Kilometer Stau vor der Sperrung in Richtung Venlo sowie in die Gegenrichtung gemeldet. Tendenz steigend.

In Richtung Essen sollen Reisende über die A57, A42 und A59 oder A3 ausweichen, empfehlen die Stranewächter. In Richtung Venlo werden die A59 und A3 empfohlen sowie die Weiterfahrt über die A42 und A57. Der Verkehr aus Richtung Süden soll die A44 und die A52 nutzen als Verbindung von der A57 auf die A3. red