Auf der A40 müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen. Eine Großbaustelle zwingt die Verkehrsteilnehmer auf der wichtigsten Strecke im Ruhrgebiet zu Umleitungen.

Gelsenkirchen. Autofahrer müssen auf der zentralen Ruhrgebiets-Autobahn 40 in den kommenden Tagen Umwege in Kauf nehmen. Wegen Fahrbahnsanierungen ist die A 40 von Donnerstagabend (22.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) in Richtung Dortmund zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum gesperrt. Auf einer Länge von knapp vier Kilometern muss der Asphalt erneuert werden. Um die Sanierung bis Montag zu beenden, wird nach Angaben der Straßenbauverwaltung rund um die Uhr gearbeitet.

Im Bereich der Sperrung ist eine innerstädtische Umleitung eingerichtet. Der Regionalverkehr kann eine Autobahn-Umleitung über die A3 Richtung Oberhausen nach Bochum nutzen. Der Fernverkehr sollte das Ruhrgebiet umfahren. dpa