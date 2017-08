Ein Krisengipfel sollte es richten: Nach der Sperrung der A40-Rheinbrücke verspricht Verkehrsminister den Verbänden und der Stadt schnelle Lösungen. Zunächst ist aber noch Geduld gefragt.

Duisburg. Schlechte Nachricht für Pendler, Reisende und Lastwagenfahrer rund um Duisburg: Die marode und viel befahrene Rheinbrücke auf der Autobahn 40 bleibt voraussichtlich noch eine weitere Woche gesperrt. Erst am Donnerstag der kommenden Woche soll die Sperrung aufgehoben werden, wie NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch ankündigte.

«Nach der Freigabe können Autos und Lkw wieder auf zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung die Brücke passieren», erklärte der Minister. Er hatte am Mittwoch in Duisburg Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Behörden über Sanierungspläne und einen Krisenfahrplan informiert.

Erich Staake, der Chef der Duisburger Hafen AG, bezeichnete die Gesprächsrunde als «eine konstruktive und notwendige Sitzung». Die A40 sei eine Hauptschlagader für den Logistikstandort Duisburg. «Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Riesenherausforderung in den Griff bekommen.» Experten schätzen den volkswirtschaftlichen Schaden durch die Sperrung auf rund 1,2 Millionen Euro - pro Tag.

Verkehrsminister Wüst kündigte zudem an, ähnlich wie bei der ebenfalls ramponierten Leverkusener Rheinbrücke eine Waage und eine Sperranlage für überladene Lastwagen installieren zu lassen. Während sich die Leverkusener Schranken vor Fahrzeugen schließen, die ein Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen haben, sprach Wüst in Duisburg lediglich von «rechtswidrig überladenen Lkw», die vor der Brücke gestoppt und abgeleitet werden sollten.

Nach Angaben des Ministers betrifft die Sperrung lediglich falsch beladene Schwertransporter ab 44 Tonnen Gewicht. Derart schwere Lkw waren zwar bereits auch schon auf der Brücke verboten. «Aber wir glauben, dass es dennoch einige gegeben hat, die über die Brücke gefahren sind. Das Schadensbild spricht da Bände», sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßen.NRW.

Schätzungen zufolge seien etwa ein Drittel der Lkw, die über die Rheinbrücke fahren, überladen - teilweise mit bis zu 70 Tonnen und mehr, sagte Wüst: «Die machen diese Brücke kaputt. Deswegen müssen wir die runter holen.»

Aus Branchenkreisen hieß es, überladene Lkw stammten vor allem aus dem Ausland. «In den Niederlanden und in Belgien gelten höhere Gesamtgewichte als bei uns», sagte auch Marcus Hover vom Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen. Allerdings kenne jeder Berufskraftfahrer auch die Grenzgewichte in ganz Europa. «Da gibt es schwarze Schafe und die gilt es einzufangen.» Aufgrund dieser hohen Belastung sind laut Verkehrsminister Wüst auch weitere Schäden an der Brücke Neuenkamp nicht ausgeschlossen. «Wer den Zustand dieser Brücke sieht, kann nicht versprechen, dass es mit dieser Reparatur getan ist», so Wüst.