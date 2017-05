Ein Gefahrgutransporter ist am Donnerstagabend von der Fahrbahn abgekommen und muss nun mit einem Kran geborgen werden.

Köln. Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter auf der Autobahn 4 bleibt die Strecke zwischen Gummersbach und Engelskirchen bis in den Nachmittag in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Polizei haben sich etwa 24.000 Liter eines entflammbaren Stoffes auf der Fahrbahn verteilt. Es wird empfohlen, die Sperrung, am besten über das Westhofener Kreuz auf der A1, weiträumig zu umfahren. Es wird also voll auf den umliegenden Straßen und Autobahnen.

Am Donnerstagabend fuhr der Gefahrguttransporter gegen die Fahrbahntrennung einer Baustelle. Daraufhin kam der Wagen von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Der 51-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Bevor die Autobahn wieder freigegeben werden kann, muss die Feuerwehr den Tank des Transporters auspumpen. Erst dann kann der Wagen aufgestellt und abtransportiert werden. dpa