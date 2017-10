Düsseldorf. Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der A3 bei Mettmann kam es bis Dienstagnachmittag zu langen Staus. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer musste mit schweren Verletzungen in eine Duisburger Spezialklinik geflogen werden.

Nach Angaben der Autobahnpolizei fuhr der 60-Jährige aus bislang unklarer Ursache in Höhe der Anschlussstelle Mettmann auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Dabei wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Führer des vorausfahrenden Lkw wurde ebenfalls verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein unbeteiligtes Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteiel beschädigt.

Während der Rettungsmaßnahmen musste die A3 in Richtung Arnheim komplett gesperrt werden. Ab 13.15 Uhr war ein Fahrstreifen wieder frei. Die Maßnahmen vor Ort dauerten bis circa 14.30 Uhr.