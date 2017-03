Burscheid. Auf der A1 hat es geknallt: Nach einem Unfall am Freitagmorgen war die Autobahn bei Burscheid in Fahrtrichtung Köln erst komplett gesperrt, in der Folge dann nur noch die Auffahrten Wermelskirchen und Burscheid in Fahrtrichtung Köln. Es staute sich auf rund zehn Kilometern Länge während der Bergungsarbeiten. Der Zeitverlust betrug etwa eine Stunde. Die Unfallstelle sollte großräumig umfahren werden, wodurch die Ausweichstrecke, die A46 aber ebenfalls überlastet war.

