Köln. Ab Mittwochmorgen, 5 Uhr, sollen auf der A1 zwischen Leverkusen-West und Köln-Niehl in Fahrtrichtung Koblenz wieder zwei der drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen, das teilte Straßen.NRW am Dienstagnachmittag mit. Unter der Autobahn 1 nahe Köln wurde keine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bei der Suche unter dem seit Samstag gesperrten Autobahnabschnitt sei kein Blindgänger gefunden worden, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW am Montag. Der etwa acht Meter unter der Fahrbahn liegende Gegenstand sei eine alte Eisenstange. Die Bauarbeiter konnten den acht Meter tiefen Schacht schnell wieder füllen.

In der Nacht zu Donnerstag (11./12.10.) sollen dann zwischen 22 und 5 Uhr die abschließenden Asphaltarbeiten ausgeführt werden. In dieser Nacht ist dann nur ein Fahrstreifen frei. Zudem ist in der Anschlussstelle Köln-Niehl die Abfahrt auf die Industriestraße gesperrt. Eine Umleitung über das Autobahnkreuz Köln-Nord ist mit Rotem Punkt ausgeschildert.

Ab Donnerstagmorgen um 5 Uhr sollen dann wieder alle Fahrstreifen regulär zur Verfügung stehen. red