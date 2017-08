Die Vollsperrung der A40 Rheinbrücke Neuenkamp bei Duisburg wird 24 Stunden früher als zuletzt angekündigt aufgehoben.

Duisburg/Krefeld. Die Entlastung kommt einen Tag früher: Die Vollsperrung der A40 Rheinbrücke Neuenkamp bei Duisburg wird 24 Stunden früher als zuletzt angekündigt aufgehoben. Das teilte Straßen.NRW am Dienstag mit. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll die Sperrung wieder abgebaut werden, so dass Pkw und Lkw ab 5 Uhr wieder über zwei Fahrstreifen in jeder Richtung die Duisburger Rheinbrücke passieren können, so NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und Straßen.NRW. Autofahrer müssen de Brücke dann nicht mehr umfahren und können hoffen, dass die Staus der vergangenen Wochen passé sind.

Die Rheinbrücke war am 2.8. voll gesperrt worden, nachdem ein Riss in einer Seilverankerung der Brücke entdeckt worden war. Eine Untersuchung durch ein Expertengremium hatte ergeben, dass mehr als 50 Risse in verschiedenen Längen zu sanieren waren.

Schranken und Waagen wie auf der Leverkusener A1-Rheinbrücke

Den letzten Tag der Vollsperrung nutzt Straßen.NRW für die Sanierung der Fahrbahn. Eine für die Sommerferien angekündigte Baustelle soll somit entfallen.

Um die Brücke in Zukunft nicht mehr so stark zu belasten, soll eine Waage konzipiert werden. Ähnlich wie auf der A1-Rheinbrücke in Leverkusen sollen dann alle Fahrzeuge gewogen werden. Wenn ein Fahrzeug mehr als 44 Tonnen wiegt, soll er rechtzeitig umgeleitet werden. Einen genauen Zeitplan für die Anschaffung der Einrichtung hat Straßen-NRW noch nicht.red