Düsseldorf. Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntag eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 22 Uhr ist in Wuppertal, Krefeld und Düsseldorf mit schweren Gewittern (Stufe 3 von 4) zu rechnen.

Zunächst wird es am Sonntag sommerlich warm mit Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad. Ab dem frühen Nachmittag können sich erste kräftige Hitzegewitter mit heftigem Starkregen und Hagel ausbilden. Dabei frischt der Wind mit stürmischen Böen oder Sturmböen auf. Abseits der Gewitter weht der Wind schwach, in Böen mäßig bis frisch aus südlicher Richtung. In der Nacht zum Montag kann es anfangs noch zu einzelnen Gewittern kommen. Später ist es wolkig, aber niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf 18 bis 14 Grad zurück.

Der Wetterdienst warnt, dass starke Unwetter schwere Schäden an Gebäuden verursachen können. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen und Erdrutsche sind ebenfalls möglich. Zudem besteht bei Blitzschlag Lebensgefahr.

Der Wetterdienst empfiehlt bei Unwetter alle Fenster und Türen geschlossen zu halten und Gegenstände im Freien zu sichern. Zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen sollte man Abstand halten. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden.

13 / 26 16 / 28 14 / 29 17 / 27 12 / 32 14 / 28 14 / 30 12 / 29

Deutschland Wetter

Im Norden: Trocken, sonnig und nur wenige Wolken. Tagsüber bis 28 Grad und in der Nacht 9 Grad. Der Wind weht mäßig aus West. Am Montag: Viel Sonne und nur wenige Wolkenfelder. Am Tag 28 Grad, nachts 14 Grad.



Im Westen: Aus dem bewölkten Himmel zucken vereinzelt Blitze. Tagsüber bis 33 Grad, in der Nacht 14 Grad. Es ist fast windstill, nur ein schwacher Wind weht aus Südwest. Am Montag: Sonnenschein nur durch wenige Wolken verschleiert. Am Tag 33 Grad, nachts 14 Grad.



Im Osten: Vereinzelte Gewitter bringen örtlich Regen. Während des Tages bis zu 31 Grad, in der Nacht 16 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Südsüdwest. Zum Montag: Nur wenige Wolken verschleiern ab und zu den Sonnenschein. Tagsüber 31 Grad, nachts 18 Grad.



Im Süden: Sonnig und trocken. Während des Tages bis zu 31 Grad, in der Nacht 11 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordnordost. Zum Montag: Wolkenfrei: die Sonne scheint ungehindert. Tagsüber 32 Grad, nachts 13 Grad.