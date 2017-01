Zukunftsthemen im Fokus

Kommission hat ihre erste Sitzung abgehalten. Nun sollen Ziele festgelegt werden.

Sprockhövel. „Die Zukunftskommission hat ihre Arbeit aufgenommen“, teilt die Stadt mit. Nach der Gründung im Juni 2015 sei es wegen der Flüchtlingskrise still geworden um das politische Instrument, das die Zukunft der Stadt Sprockhövel gestalten soll.

„Dies musste sich unbedingt ändern“, so Beigeorndeter Volker Hoven. Er habe vor seiner Wahl versprochen, die Zukunftskommission neu zu starten. „Das sind wir, Politik und Verwaltung, den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung unserer Stadt schuldig. Schließlich haben wir heute die Verantwortung, im Rahmen eines Generationenvertrages, unseren Kindern und Enkelkindern gute Lebensbedingungen und eine intakte und lebenswerte Infrastruktur zu hinterlassen,“ sagt Hoven. „Hierzu gehört auch, dass wir nach den Prinzipien eines ordentlichen Kaufmanns langfristig nur so viel ausgeben können, wie wir einnehmen.“

Nach Angaben der Stadt wurden in der ersten Sitzung am 18. Januar die Struktur und die konkrete Arbeitsweise der Kommission festgelegt. Sie soll die jeweiligen Themen danach in der Reihenfolge ihrer Priorität behandeln. Dabei werde es drei Einstufungen geben: kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Handlungsbedarf.

Die nächste Sitzung ist für den 1. Februar geplant

In der Mitteilung der Stadt heißt es weiter, dass sich die Mitglieder der Zukunftskommission darauf verständigt haben, bis zur nächsten Sitzung am 1. Februar Themenfelder zu identifizieren, die Ziele für die jeweiligen Themen festzulegen und das konkrete Vorgehen abzustimmen. Die Zukunftskommission werde dann zusammen mit der Verwaltung Lösungsansätze zu den jeweiligen Themenfeldern erarbeiten.

Das sei aber nur der Anfang, mittelfristig werde sich das Gremium mit allen richtungsweisenden Zukunftsthemen im „Gesellschaftsraum Sprockhövel“ auseinandersetzen (siehe Kasten rechts)..

Die Zukunftskommission bezeichne diese Arbeitsfelder auch als „Vorsorgeuntersuchung“. Konkret bedeute dies, den gesellschaftlichen Bedarf der Zukunft bereits heute zu erkennen, um den Prozess vital, im Sinne eines gesunden Gemeinwohls, zu gestalten. Die Kommission solle Antworten auf die Probleme der Gegenwart finden und bereits heute die Risiken und Chancen der Zukunft erkennen Red