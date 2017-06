Die WZ besuchte den Taufgottesdienst im Freibad Sprockhövel. Dabei wurde die Tribüne am Rande des Beckens kurzum zur Kirchenbank.

Niedersprockhövel. Wenn der Altar unter dem Zehn-Meter-Sprungbrett steht, der Pfarrer außer seiner schwarzen Soutane nur Sandalen und eine Badehose trägt und sich die Eltern vor der eigentlichen Zeremonie die Hosenbeine bis zu den Knien hochkrempeln müssen – dann handelt es sich schon um einen ganz besonderen Gottesdienst.

Erst Theater-Rollenspiel, dann eine Predigt

Am Sonntagvormittag wurde im Freibad ein solcher zelebriert. Statt auf den Kirchenbänken saßen die Gottesdienstbesucher auf der Zuschauertribüne neben dem Schwimmbecken und Arne Stolorz, Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel, knüpfte seine Predigt an das kurze amüsante Rollenspiel der Theatergruppe „Schnick-Schnack“ an. „Ich habe den Dialog selbst geschrieben. Es geht darin um das Thema Buße“, erklärt der Pfarrer, der sich auch den Jugendchor zu seinem Gottesdienst dazu geholt hatte. Pünktlich zur Taufzeremonie am Mittag setzte ein leichter Regen ein, was Stolorz mit den Worten: „Jetzt fängt schon einer von oben an zu taufen“ humorvoll kommentierte.

Vom Schwimmbecken aus wanderten die Gottesdienstbesucher über die Brücke zum Babybecken. Die jüngsten Besucher setzten sich auf die hölzerne Lok, um nichts zu verpassen, was im kleinen Becken passiert. „Das scheint kalt zu sein“, zeigte sich ein kleines Mädchen skeptisch. Der Pfarrer stand allerdings schon im Wasser. „Rein mit Euch“, hieß es dann und der älteste Täufling, die achtjährige Leona, ihre Eltern und Paten taten es dem Pfarrer nach und stiegen zu ihr ins Becken. „Willst du dich taufen lassen“, fragte der Pfarrer das Mädchen, worauf Leona, die ein duftiges rotes Kleid trug und ihre Haare mit Blumen geschmückt hatte, mit einem deutlichen: „Ja, ich will“ antwortete. Nachdem auch die Eltern ihre Zustimmung gegeben hatten, kniete sie sich ins Wasser, der Pfarrer taucht ihren Kopf dreimal kurz ins Wasser und segnet sie. Dann zündet er die große Taufkerze an und fordert die Gottesdienstbesucher vom dicht umringten Planschbecken aus auf: „Jetzt dürfen alle mal klatschen.“

Und während die nächsten Täuflinge mit Eltern, Geschwistern und Paten ins Wasser stiegen – Marleen, die Jüngste ist erst vor sechs Wochen am Muttertag auf die Welt gekommen – ploppte unter dem Baum neben der Holzlok schon die erste Sektflasche auf und die Familie stieß fröhlich miteinander an.