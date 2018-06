Der EN-Kreis und die Volkshochschule arbeiten an einem Konzept gegen Ausgrenzung.

EN-Kreis. Vom Erlernen eines kritischen Umgangs mit sozialen Medien über die Verbesserung von Lebenslagen in strukturschwachen Regionen bis zum interkulturellen Umgang in Ämtern und Behörden – die Ansätze und Vorschläge, was sich in einem lokalen Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus im Ennepe-Ruhr-Kreis wiederfinden sollte, sind vielfältig. Diskutiert wurde über die gut einhundert Handlungsempfehlungen bei einer Veranstaltung in Witten. Formuliert und angedacht worden waren sie unter anderen bei gutbesuchten Workshops, die in den letzten Monaten im Kreis stattgefunden haben.

Erste Version des Handlungskonzeptes im Oktober

„Um das Konzept konkreter werden zu lassen, ging es jetzt darum, die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse zu bewerten, Aktivitäten und Handlungsfelder zu konkretisieren und strategische Ziele zu benennen“, erläutert Susanne Klönne von der VHS Witten/Wetter/Herdecke. Zusammen mit den Volkshochschulen Hattingen und Ennepe-Ruhr-Süd setzt sie das vom Kreistag beschlossene Projekt um.

Für Anfang Oktober kündigen die Volkshochschulen eine erste Version des Handlungskonzeptes an. Es soll auf einer Konferenz in Schwelm vorgestellt werden und klare Zeichen gegen Ausgrenzung und für Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit setzen. „Dank der Mitarbeit zahlreicher Bürgerinnen und Bürger vom ersten bis zum letzten Workshop sowie den Ergebnissen einer Online-Befragung mit mehr als 250 Teilnehmern wird das Papier viele wertvolle Hinweise und Empfehlungen liefern, was wir im Ennepe-Ruhr-Kreis gegen Rechtsextremismus und Rassismus unternehmen sollten, wie wir uns einmischen können und wo wir dagegen halten müssen“, ist Klönne sich nach der Veranstaltung in Witten und vor dem Ausformulieren sicher. Am Bedarf des Konzeptes besteht für Initiatoren und Organisatoren kein Zweifel. Denn: Politisch rechts motivierte Straftaten, Hassbotschaften in sozialen Netzwerken sowie Parolen rechtspopulistischer Parteien müssen auch im Ennepe-Ruhr-Kreis immer wieder verzeichnet werden. Red