Das Jahr prägte ein erfolgreicher Bikeday, die Premiere des ersten Kulturtags, viele Jubiläen und die Rückkehr des Bürgermeisters Ulli Winkelmann nach seinem Schlaganfall.

Januar

Hiobsbotschaft zum Start des Jahres: Der Wirt der Gaststätte Spitzbub gibt auf. Zuletzt kamen immer weniger Gäste in das Lokal.

Der Wohnungsbau für Flüchtlinge erregt am Gedulderweg die Gemüter. Die Stadt hat dort mit den Arbeiten begonnen, obwohl zwei Klagen gegen das Vorhaben laufen.

Unbekannte zerstören die beliebte Bücherzelle in Haßlinghausen mit illegalen Böllern.

Neue Führung im Kunststoffwerk: Stephan Lauer und Bernd Knäpper haben den Folienhersteller Bossel übernommen.

Februar

Bürgermeister Ulli Winkelmann kehrt nach seinem Schlaganfall im April 2016 zurück an seinen Schreibtisch. Ihn hatte es schon lange in den Fingern gejuckt, schon im Krankenhausbett, so verriet er, wollte er wieder arbeiten.

Das Pläne für die Windkraftanlage im Bereich Zippe liegen vorerst auf Eis. Die Politik erteilte dem Baugesuch eine Absage.

Die Flüchtlingshilfe freut sich über ihren neuen Treffpunkt. Die Räume an der Mittelstraße sind Anlaufstelle für Beratung und verschiedene Kurse.

März

Der Sprockhövel Stadtsportverband ehrt wieder die besten Sportler des Jahres. Ausgezeichnet wurden 61 Einzelsportler sowie zehn Mannschaften – darunter der SV OG Sprockhövel, Deutscher Meister im Agility.

Die Fahrten des roten Schienenbusses aus den 1950er Jahren auf der Linie Teckel zwischen Ennepetal und Herdecke werden eingestellt. Das für die Fahrten verantwortliche Eisenbahnmuseum Bochum hatte in 2016 ein Minus von 3000 Euro verzeichnet.

Es ist eine bittere Nachricht für die Stadt, vor allem aber für fast 200 Beschäftigte eines traditionsreichen Unternehmens: In Sprockhövel steht der Bauzulieferer Reuss-Seifert vor dem Aus

April

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) besucht die Feuerwehr Haßlinghausen. Nicht ohne Stolz führt Stadtbrandinspektor Christian Zittlau durch die neue Gerätehalle.

Ende April steht fest, was sich schon länger angebahnt hat: Die TSG Sprockhövel steht als Absteiger in der Oberliga Westfalen fest. Mit einem 0:2 daheim gegen den Bonner SC ist die Entscheidung vier Spieltage vor Saisonende gefallen.

12 000 Haushalte profitieren vom Glasfaser-Ausbau der Telekom. 58 Verteiler werden mit moderner Technik ausgestattet.