EN-Kreis. Endlich Ferien und nur ein kleines Budget? Für alle, die keine Fernreise in sonnige Gefilde gebucht haben, hat der Ennepe-Ruhr-Kreis viele Attraktionen zu bieten. Ob Abenteurer, Entdecker, sportbegeistert oder Angebote für trübe Regentage - Urlaub vor der Haustür kann auch spannend sein. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt.

Für Abenteurer

Unterirdische Seen, bizarre und geheimnisvolle Gänge und Hallen, versteinerten Lebewesen eines ehemaligen Riffes und besonders schöne Korallen - das alles gibt es in der Kluterthöhle in Ennepetal (Gasstraße 10) zu entdecken. Von einer harmlosen Erkundungstour über eine spannende Schatzsuche bis hin zur extremen Höhlenforschertour ist alles möglich. Da für die Touren immer eine bestimmte Anzahl von Personen erforderlich ist, unbedingt vorher die Zeiten erfragen, Telefon 02333/988011.

www.kluterthöhle.de

Hoch hinaus geht im Hochseilgarten auf dem Harkortberg. Anfänger und Kletterprofis stellen sich hier zwischen den Baumwipflen unterschiedlichen Herausforderungen: Adrenalin garantiert. Der Kletterpark am Harkortberg in Wetter öffnet täglich von 10 bis 19 Uhr.

www.kletterwald-wetter.de

Für Sportler

Motorsportfreunde können auf der Hattinger Kartbahn Grand-Prox-Atmosphäre schnuppern. Auf der anspruchsvollen 450 Meter langen Strecke (in der Halle an der Werksstraße 3-5) geht es auf Bestzeitenjagd. Mit High-Tech werden die Rundenzeiten gemessen und an die Piloten in ihren Karts übertragen. Öffnungszeiten: montags bis donnerstag 15 bis 22 Uhr, freitags 15 bis 23 Uhr, samstags 11 bis 23 Uhr, sonntags 11 bis 22 Uhr.

www.ms-kartcenter-hattingen.de

Die knapp 50 Meter lange Bootsrutsche am Hattinger Ruhrwehr stimmt die Teilnehmer einer Raftingstour auf zweieinhalb Stunden Wildwasserfahrt ein. Mit der flotten Strömung steuern Abenteuerhungrige ihr Gefährt durch die Kurven der Ruhr. Information und Reservierungen unter Telefon 02162/350416.

www.ruhrrafting.de

Für Strandfans

Wenn es doch mal Strandgefühl sein soll, dann schafft ein Ausflug zur Glörtalsperre in Breckerfeld Abhilfe. Gut, feinen Sandstrand hat die Glör nicht zu bieten - dafür aber ist der Kiesstrand eingebettet in eine idyllische Natur, die nach dem Baden noch einem Spaziergang einlädt. Übrigens gibt es auch einen Hundestrand. So steht einem Auslug für die ganze Familie nichts mehr im Wege. Der Eintritt zum Naturbad ist frei, es fallen nur Parkgebühren an. Glörtalsperre 1, Breckerfeld.