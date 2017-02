Viele Einsätze für die Sprockhöveler Polizei

Unfälle und Beschädigungen beschäftigten die Beamten am Montag.

Sprockhövel. Unfälle, Unfallfluchten, Sachbeschädigungen und Diebstähle – dies ist die Bilanz der Sprockhöveler Polizeibeamten vom vergangenen Montag.

Gegen 8.30 Uhr kam es zunächst im Kreuzungsbereich Bochumer Straße/Fänkenstraße zu einem Zusammenstoß eines Pkw und eines Linienbusses. Dabei zog sich ein Fahrgast des Busses eine leichte Handverletzung zu. Laut Polizei begab er sich aber selbstständig in ärztliche Behandlung.

Am Nachmittag und Abend mussten die Beamten dann zwei Verkehrsunfallfluchten aufnehmen. Um 16.55 prallte der Fahrer eines weißen Lkw samt Anhänger auf der Schewener Straße in Richtung Haßlinghausen gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Linienbusses. Um 19.20 Uhr stieß ein 37-Jähriger mit seinem Audi auf der Mittelstraße mit einem entgegenkommenden schwarzen Audi zusammen. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Fahrer des schwarzen Pkw setzen ihre Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben.

Diebstahl und Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Bereits in der Nacht zu Montag kam es zu einem Diebstahl eines Autohändlers am Eichenhofer Weg. Dabei montierten unbekannte Täter die Räder von zwei abgestellten BMW X1 ab und nahmen diese mit. Ebenfalls in der Nacht zu Montag trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen. Sie besprühten an der Dresdener Straße den linken Scheinwerfer und den Kühlergrill eines abgestellten VW Polo mit roter Farbe. Ein VW Polo war es auch, der gegen 19 Uhr in den Fokus der Beamten geriet. Bei der Überprüfung des 21-jährigen Sprockhövelers und seiner drei Mitfahrer bemerkten sie Drogengeruch. Auf Anfrage übergab ihnen der Fahrer einen Joint und zwei Tütchen mit Betäubungsmitteln. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der Fahrer und zwei seiner Mitfahrer erhalten nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Für die Unfälle sucht die Polizei unter Telefon 02324/91666000 noch Zeugen, die Hinweise geben können.