Sprockhövel. Ein 50-jähriger Wuppertaler befuhr am Montag gegen 15 Uhr mit einem Motorrad der Marke Yamaha und unbesetztem Beiwagen die Straße Huxel in Richtung Sprockhövel. In einer Rechtskurve, in Höhe der Erholungsstraße, geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen entgegenkommenden Ford Transit eines 36-jährigen Wuppertalers. Durch die Wucht drehte sich das Motorradgespann um die eigene Achse, wobei der Kradfahrer auf die Motorhaube des Transporters geschleudert und schwer verletzt wurde. Mit einem Rettungswagen wurde der 50-jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Am gleichen Tag streifte gegen 16.30 Uhr ein 56-jähriger Fahrer eines Linienbusses beim Einfahren in die Bushaltestelle Von-Galen-Straße ein Wartehäuschen. Dabei zerbrachen zwei Glasscheibenelemente, wodurch eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie wurde noch Unfallort versorgt. Red