Stadtsportverband will den Kontakt zu Schulen stärken

Mehr Jugendliche sollen in den kommenden Jahren das Sportabzeichen absolvieren. Manuel Valentin wurde dafür als Obmann gewählt.

Sprockhövel. „Wir wollen zusehen, dass alle pünktlich zum Spiel zu Hause sind“, begrüßte Hans-Jürgen Piorreck, erster Vorsitzender des Sprockhöveler Stadtsportverbands die Mitglieder zu der jährlichen Hauptversammlung. „Kurz und schmerzlos“ ging er die Tagesordnungspunkte in einer harmonischen Sitzung durch. In ihren Rückblicken berichteten die Verantwortlichen von den zahlreichen sportlichen Ereignissen des vergangenen Jahres. So erinnerte Sportwart Helmut Dikty beispielsweise mit netten Anekdoten an die verschiedenen Stadtmeisterschaften, die der Verband durchführte und gab schon mal einen kleinen Ausblick auf die aktuellen Planungen.

Dabei hat sich der SSV mit der Beteiligung an der großen NRW-Radtour, bei der rund 1000 Teilnehmer auch in Sprockhövel Halt machen werden, ein landesweites Event auf die Fahne geschrieben. Zudem sollen die Schulen wieder mehr animiert werden, mehr Schüler für das Sportabzeichen zu motivieren. Dafür wurde mit dem ehemaligen SSV-Geschäftsführer Manuel Valentin ein neuer Sportabzeichen-Obmann gewählt. Er soll künftig den Kontakt zu den Schulen pflegen.

W-Lan-Probleme in der Turnhalle müssen schnell behoben werden

Zu den Problemen, die demnächst bewältigt werden müssen, gehört auch die W-Lan-Problematik in der Haßlinghauser Sporthalle. Es ist dringend notwendig, dass die Halle Internetfunktion hat, weil die Handballvereine ab der kommenden Saison Ihre Spielberichte direkt ins System eingeben müssen. „Die Problematik ist bekannt und die zuständigen Stellen arbeiten alle gemeinsam an Lösungen“, berichtete Dikty über den aktuellen Sachstand der Kreissporthalle. Die Bestätigung seinr Arbeit bekam der gesamte Vorstand nach der Vorlesung der Aktivitäten und des Kassenberichtes in Form einer lupenreinen Entlastung. Während Hans-Jürgen Piorreck (1. Vorsitzender), Bärbel Stahlhut (2. Vorsitzende), Helmut Dikty (Sportwart) und Rita Gehnert (Pressewartin) in ihren Ämtern mit Wiederwahl bestätigt wurden, wurden Holger Spille (Kassierer) und Ulrike Dikty (Geschäftsführerin) neu ins Führungsgremium gewählt. Enttäuschend war für den neutralen Beobachter allerdings, dass die Versammlung mit 15 Teilnehmern der zahlreichen Vereine recht spärlich besucht war.