Ein prachtvolles Stück Stadtgeschichte ziert die Wache der Freiwilligen Feuerwehr.

Sprockhövel. Sprockhövel ist eine Stadt der Denkmäler, wobei man diesen Begriff hier nicht unbedingt mit ehernen Monumenten in Zusammenhang bringen sollte, bei denen Fürst Bismarck, Kaiser, Könige, Herzöge und Feldherrn trutzig und respektheischend ins Land schauen.

Sprockhövel ist eher die Stadt von Kulturdenkmälern, prachtvollen Häusern, Hofanlagen, Kirchen und Bodendenkmälern. Ludger Haverkamp, der Ehrenvorsitzende und Gründer des Heimat- und Geschichtsvereins Sprockhövel, und Karin Hockamp, die Leiterin des Stadtarchivs, haben vor 20 Jahren anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Malakow-Turmes eine Broschüre mit den Denkmälern aus Holz, Stein und Erde und sogar einem beweglichen Exponat zusammen gestellt, die reich bebildert und ausführlich Auskunft über die Sehenswürdigkeiten der Stadt gibt.

Sprockhövels Denkmäler

Bodendenkmäler sind eher wenig spektakulär wie die Rösche des Kressieper Stollens. Rösche, das ist der abgedeckte 150 Meter lange Graben, aus dem das Wasser aus dem Stollen in den Felderbach fließt.

Das Mundloch der Rösche, mit deren Bau schon 1745 begonnen wurde, liegt etwa 250 Meter südwestlich des Bauernhofes Kressiepen (Hummelsiep) auf einer Höhe von rund 190 Meter über dem Meeresspiegel. Mit einer Steigung von einem Meter auf 400 Metern Strecke wurde der Stollen quer zum Verlauf der Gesteinsschichten Richtung Südwesten vorangetrieben. Nach einer Strecke von etwa 1,25 Kilometern endet er unterhalb des Bereiches zwischen der Straße Bruch und der Elberfelder Straße am Flöz Mühlerbach.

Broschüre Die Broschüre „Denkmäler in Sprockhövel – 100 Jahre Malakow-Turm“ wurde am 14. September 1997 zum „Tag des offenen Denkmals“ von der Stadt Sprockhövel herausgegeben. Autoren sind Ludger Haverkamp und Karin Hockamp, das Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Sprockhövel, das neben dem Stadtarchiv auch die Fotos zur Verfügung stellte.

Gebaut wurde der Stollen zum Ableiten des Grundwassers aus den Kohleflözen, um eine Förderung der Steinkohle auch aus tieferen Schichten zu ermöglichen. Um die „Bewetterung“ der Strecke zu gewährleisten, nämlich sie zu kontrollieren und das verbrochene Gestein zu transportieren, haben die Bergleute sechs Schächte angelegt. Die anfallenden Gesteinsbrocken sind an diesen Stellen noch als Halden im Gelände zu betrachten.

Die Herstellung der Stollen erfolgte mangels damals vorhandener Maschinenkraft ausschließlich mit Fimmeleisen (walzenförmige Bolzen, die erhitzt werden) und gebogenen Fäusteln. Als Beleuchtung diente der „Frosch“, eine Öllampe. Angesichts dieser schwierigen Bedingungen ist es kein Wunder, dass die Fertigstellung der Rösche des Kressieper Stollens rund 20 Jahre in Anspruch nahm.

Ein anderes Bodendenkmal ist das Stollenmundloch des Stock- und Erdenberger Erbstollens, das in Sandsteintrockenmauerung erstellt wurde. Der Bau dieses Stollens begann 1746 am Pleßbach bei 146 Metern über Normalnull in Richtung Südwesten. Wie der Kressieper Stollen diente er dem Wasserabfluss. „Der Stock- und Scherenberger Erbstollen löste die Wasser der großen Haßlinghauser und Hiddinghauser Zechen. Auch er weist eine Steigung von einem Meter auf 400 Meter Steigung auf, und mit einer Länge von etwa 2,5 Kilometern endet er südlich der Straße Am Brunnen in Haßlinghausen“, heißt es in der Malakow-Jubiläumsschrift von 1997.