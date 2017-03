Sprockhövel ehrt seine vielen Sportler

Erstmals wurden auch Vierbeiner bei der Sportlerehrung im Golfhotel Vesper für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Sprockhövel. Die Partyscheune im Golfhotel Vesper ist rappelvoll. Trubelig geht es zu, der Stadtsportverband hat zur Sportlerehrung geladen. Menschen begrüßen sich, das Mikro wird getestet, Gläser klirren. Bator beobachtet alles ganz genau, vom sicheren Beobachtungsposten unter dem runden Tisch aus, an dem die Mitglieder der Ortsgruppe Sprockhövel im Verein für Deutsche Schäferhunde Platz genommen haben.

An Bators langer, spitzer Nase lässt sich der Belgische Schäferhund erkennen. Alles in Ordnung, hat Bator offenbar beschlossen. Schließlich ist sein Mensch, Gabriela Tyukodi, dabei. Und seine Hundesportsfreunde vom Agility: Border Collie Emma, Australian Shepherd Nelli sowie die Deutschen Schäferhunde Crazy und Shanaya. Die Sprockhöveler haben in der Agility-Bundesliga in der Gruppe Nord den ersten Platz verteidigt und sind Deutscher Meister geworden. Eine Mannschaft startet in der Regionalliga Westfalen, und bei der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft konnte der dritte Platz belegt werden.

Bator weiß nicht, dass er Teil einer Premiere ist: Zum ersten Mal sind tierische Sportler in der Partyscheune dabei. Aber jetzt greift Moderator Erdinc Özcan-Schulz zum Mikro – es geht los.

Was es da nicht alles zu sehen gibt. Jugendliche im Trikot, Herren im Anzug und Menschen, die sich für einen Mix aus beidem entschieden haben. So läuft etwa Ehrungs-Pate Otto Bosselmann von der Volksbank mit einem TSG-Fan-Schal zum edlen Zwirn auf. Zu seinen Aufgaben in der Kategorie Fußball gehört es, Lena Oberdorf zu ehren. Sie kickt in der U17 der TSG, ist Nachwuchs-Nationalspielerin des DFB und zur U17-Weltmeisterschaft nach Jordanien gereist. Und hat wohl eines der frühesten Tore überhaupt erzielt.

40 Prozent der Sprockhöveler sind in einem Sportverein

Und die roten Trikots? An ihnen kann man die jungen Fußballerinnen des VfL Gennebreck erkennen. Die U11 und U13 sind jeweils Pokalsiegerinnen, letztere Kreismeisterinnen. Übrigens kommen nicht alle Sportler nach vorne zur Ehrung gelaufen, sei es auf Füßen, sei es auf Pfoten. Rasmus Dicke hat sich für Rollen entschieden. Die Knieschützer angelegt, den Schläger fest im Griff, zieht der Junge mit elegantem Schwung nach vorne, dreht bei, stoppt. Rasmus spielt Rollhockey beim RSC Cronenberg. Zwei erste Plätze in der U9 stehen auf seiner Urkunde: NRW Meisterschaft und Deutsche Meisterschaft.

Dass Sport wichtig in Sprockhövel ist, das wird hier einmal wieder augenfällig. 40 Prozent der Menschen, die hier leben, sind Mitglied in einem Sportverein. Und so sind junge Sportler wie Rasmus gekommen oder ältere wie Günter Hellhammer. In der vergangenen Saison hat er beim TVH sein 50. Sportabzeichen erworben – im Alter von 91 Jahren.

„Sport baut Brücken, Sport bringt Menschen zusammen“, hatte der stellvertretende Landrat Jörg Obereiner in seinem Grußwort gesagt. Das kann man auch auf die Generationen beziehen. Und noch weiter fassen. Das Thema Flüchtlinge hat im vergangenen Jahr nicht nur im Zuge der Hallenbelegungen den Sport direkt betroffen. Das Sprockhöveler Sportspektrum ist noch breiter geworden. Zusammen mit ihren Betreuern Thomas Hanzlik und Dominik Bornemann kamen die Läufer vom Lauftreff Flüchtlinge beim TVH nach vorne.

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die da nach rund zwei Stunden zu Ende ging. Und es sieht ganz danach aus, als sei auch Bator dieser Meinung. Er wirkt jedenfalls sehr zufrieden, als er bei seiner Ehrung einen mächtig dicken Kauknochen um den Hals gehängt bekommt.