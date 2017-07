Die Jugendzentren und der Vereine planen ab kommender Woche wieder einige Aktionen.

Sprockhövel. In der kommenden Woche starten die Sommerferien – und dann beginnen auch die Ferienangebote für Kinder und Jugendliche. Was ist in Sprockhövel los? Die WZ gibt eine Auswahl.

Die TG Hiddinghausen lädt in der ersten Woche zum Spaß- und Sportcamp ein. Die Kinder werden dort zwischen Montag, 17. Juli, und Freitag, 21. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr Tennis und Fußball spielen und andere sportliche Aktionen machen. Jeden Tag gibt es ein gemeinsames Mittagessen und abschließend am Freitag eine Grillparty. Die Teilnahme kostet 89 Euro. Neben der ersten Woche findet das Camp auch in der dritten Ferienwoche statt, also vom 31. Juli bis zum 4. August. Weitere Informationen unter Telefon 02339/3222 oder per E-Mail an:

info@sportpark-hiddinghausen.de

Das Schachcamp des Jugendzentrums Haßlinghausen findet in der zweiten, vom 24. bis 28. Juli, und in der sechsten Ferienwoche, vom 21. bis 25. August statt. Dabei können Anfänger und Fortgeschrittene von sechs bis 14 Jahren zwischen 10 und 15 Uhr Tipps und Tricks zum Schach erfahren und neue Strategien lernen. Betreuer ist Berufsschachtrainer Markus Borgböhmer. Neben Schach wird auch Billard und Kicker gespielt. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Mittagessen und Getränke sind inklusive. Weitere Infos unter:

info@jugendzentrum-hasslinghausen.de

Im Jugendzentrum Haßlinghausen wird es brasilianisch

In der Ferienspaßwoche „Willkommen in Brasilien“, ebenfalls veranstaltet vom Jugendzentrum Haßlinghausen zwischen dem 31. Juli und dem 04. August, lernen Kinder von sechs bis zwölf Jahren Brasilien näher kennen. Neben Basteln, Trommeln und Spielen zum Thema Brasilien werden Akrobatik und der Kampftanz Capoeira von den Kindern ausprobiert. Unterstützt wird das Programm von der Sparkassenstiftung Sprockhövel. Die TSG Sprockhövel betreut die Aktionen. Getränke werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Als abschließende Aktion findet am letzten Tag ein buntes Fest statt. Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro pro Person. Interessenten können sich per E-Mail melden.

Kinder werden zu Komponisten und Musikern

Parallel zum Schachcamp in der letzten Ferienwoche startet am 23. August das Projekt „Sing deinen Song!“. Der Musiker und Musikproduzent Phillip Kersting betreut Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren und zeigt ihnen Gefühle und Gedanken in Musik und Texten auszudrücken. Von 14 bis 18 Uhr werden in kleinen Schritten Ideen gesammelt und dann Texte geschrieben. Dazu komponieren die Teilnehmer die Musik. Abschließend werden dann die Stücke in fertiger Form am 28. August in einem Tonstudio aufgenommen und für alle Teilnehmer verewigt.

Zum fest des Weltkindertages am 16. September und am Schichtfest am 14. Oktober können die Kinder ihre Werke unter professionellen Bedingungen live vor einem Publikum präsentieren.

Gefördert wird die gesamte Aktion von dem Projekt „Glückauf Jugend - Kohle für coole Projekte“, das zur Persönlichkeitsentwicklung oder Sozialkompetenzausbau und Erwerb beitragen soll. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 02324/591845 oder via E-Mail an:

info@jz-niedersprockhoevel.de