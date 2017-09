Sprockhövel. Ob der SC Obersprockhövel am Sonntag (15 Uhr, Am Schlagbaum) gegen Schwarz-Weiß Wattenscheid vor einer leichten oder schweren Aufgabe steht, mag SCO-Trainer Sascha Höhle nicht bewerten. „Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann können wir jeden schlagen.“

Die Gäste schätzt Höhle als einer der Teams ein, die sich in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Gerade in der Offensive hätten sie mit Maximilian Steegmann und Daniel Vering gute Akteure auf dem Platz. Der SCO-Trainer hat sich indes noch nicht entschieden, wen er auf den Platz schickt. Da sich einige Verletzte als fit zurückgemeldet und andere ihren Trainingsrückstand aufgeholt haben, bieten sich dem 34-Jährigen genügend Alternativen. Auch durch drei sieglose Spiele lässt sich Höhle nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben in drei Heimspielen sieben Punkte und 12:1 Tore erspielt. So schlecht ist das nicht“, so der Coach, der seiner Elf zuhause ein gutes Zeugnis ausstellt und hofft, dass diese die Leistung bestätigt. e.ö.