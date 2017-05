Beim SV Hilbeck glänzte das Team mit einem 3:0.

Sprockhövel. Zum Saisonfinale zeigten sich die Fußballer von SC Obersprockhövel noch einmal von ihrer guten Seite und fuhren mit dem 3:0 (0:0) beim SV Hilbeck drei Punkte ein. Mit dem Sieg schraubten die Ki-cker um das Trainerduo Sascha Höhle/Jörg Niedergethmann auf 40-Punkte hoch und beendeten die Landesligaspielzeit auf dem sechsten Rang. „Wobei das 15 Punkte zu wenig sind“, sprach Niedergethmann vor allem von einer suboptimalen Hinrunde. Doch im Werler Willi-Hafer Stadion konnten die Grün-Weißen ihr technisches Können unter Beweis stellen. Mit Tim Gummersbach, Daniel Protzel und Lukas Meier bekamen zum Saisonabschluss auch Spieler aus der zweiten Reihe vom Trainerteam Einsatzzeiten geschenkt, die sie auch ordentlich nutzten. Trotz ansehnlichem Fußball, den die Teams boten, mussten die Zuschauer im ersten Durchgang auf Tore verzichten. Nach dem Wiederanpfiff wussten zumindest die Gäste ihre Chancen gut zu nutzen. So konnte Moritz Schrepping nach einem Doppelpass mit Dustin Najdanovic die Kugel zum 1:0 (52.) ins lange Eck schieben. Beim 2:0 (83.) bekam der Stürmer den Ball in zentraler Position von Nico Jahnke durchgeschoben und konnte seinen Doppelpack feiern. Der letzte Treffer der Obersprockhöveler blieb beim 3:0 (87.) dem erst in der 56. Minute eingewechselten Top-Stürmer Ismael Diaby vorbehalten. e.ö.