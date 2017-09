Landesligist steckt weiter in der Abwärtsspirale.

Obersprockhövel. Nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Schwarz-Weiß Wattenscheid stecken die Fußballer des SC Obersprockhövel weiter in der Abwärtsspirale. Statt den Anschluss an das obere Mittelfeld der Landesligatabelle herzustellen, rutschte die Mannschaft von Sascha Höhle bis auf Platz zwölf ab – und muss langsam Richtung Abstiegsplätze gucken.

Gerade zu Beginn der ersten Hälfte hätte der SCO klar in Führung gehen können. Doch Leon Tank scheiterte alleine vor dem Tor. Ismael Diaby traf nur die Latte. „Zur Pause hätten wir gut 2:1 führen müssen“, analysierte Sascha Höhle nach der Partie. Nachdem Matz Ebbinghaus wegen Kreuzbandriss aus dem Spiel musste (33.), war der Trainer vor dem Wiederanpfiff gezwungen, erneut verletzungsbedingt Daniel Protzel für Nils Rosenbach zu bringen. Ein unnötiger Ballverlust auf der rechten Seite brachte das 0:1 (60.). „Danach haben wir ums zweite Gegentor gebettelt“, so Höhle. Das Tor fiel schließlich in der 79. Minute. Das rüttelte den SCO zumindest etwas wach. Diaby traf per Elfmeter zum 1:2 (82.). Danach drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. In der letzten Minute kam Protzel acht Meter vor dem Tor frei zum Schuss und hatte das 2:2 auf dem Fuß – doch der Ball flog über das Tor. e.ö.