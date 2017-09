Die Sodinger entließen die Gäste mit einem 1:4.

Sprockhövel. Das dürfte den Fußballern des SC Obersprockhövel weh getan haben. Beim wiedererstarkten SV Sodingen kamen die Kicker um das Trainerduo Sascha Höhle und Jörg Niedergethmann mit 1:4 (1:2) mächtig unter die Räder. Die bis dahin punktlosen Herner zeigten sich nach dem Rücktritt ihrer ehemaligen Trainer Frank Wagener und Jens Wolf angriffsstark und waren über die gesamte Spielzeit die aktivere und überlegene Mannschaft auf dem Platz. „Das Sodingen mit so einer Einsatzbereitschaft auf den Platz gehen würden, hatten wir alle erwartet. Aber leider schaffte es gut die Hälfte von unseren Jungs nicht, diesen Kampf anzunehmen und sich dagegenzustemmen“, sagte Niedergethmann.

Dabei war eigentlich nach dem glücklichen Ausgleich (32.) des frühen Rückstandes aus der 13. Minute durch Serkan Aydin mehr drin gewesen. In dieser Phase sah man den Gastgebern die Verunsicherung noch an. Doch statt selbst das Heft in die Hand zu nehmen, kassierte OSC kurz vor der Pause (42.) erneut das Tor zum 1:2-Pausenrückstand. Mit dem 1:3 (55.) fiel die Vorentscheidung viel zu früh. e.ö.