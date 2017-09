Das Spiel gegen den SV Hilden endete mit einem 1:1.

Sprockhövel. Die Fußballer des SC Obersprockhövel kommen in der Landesliga nicht so richtig in Tritt. Mit dem 1:1 (1:0)-Remis beim SV Hillbeck sahen die Trainer Sascha Höhle und Jörg Niedergethmann zwar nach den vielen Team-Umstellungen eine kämpferische Leistung ihres Teams, müssen ihren eigenen Ansprüchen, ein Spitzenteam zu sein, nach dem dritten Spiel ohne Sieg aber weiter hinterher laufen.

Auf dem nassen Werler Naturrasen mussten die Gäste wieder mühsam ins Spiel finden. „Sogar mit Schraubstollen rutschten die Jungs aus“, berichtete Niedergethmann. Trotzdem lief die Partie eigentlich sehr zugunsten der Gäste. Denn mit der 1:0 (44.)-Führung durch Ismael Diaby, der seinen Treffer erneut nach einer Einzelleistung markierte, ging der SCO eigentlich zu einem idealen Zeitpunkt in Führung.

Doch so glücklich die Führung für die Sprockhöveler fiel, so unglücklich mussten sie den Ausgleich zum 1:1 (69.) hinnehmen. „Ein Spiel ohne Torchancen“, fasste Jörg Niedergetmann den Spielverlauf zusammen. Offenbar wollten beide Teams kein Risiko mehr eingehen und waren auf Sicherheit bedacht. Daher gab es keine Torszenen mehr und das Spiel endete mit dem gerechten Remis.

SCO: Knieps- Tank, Jahnke, Protzel, DIaby, Kalina, Leiendecker (73./ Fabritz), Ebbinghaus, Aydin, Kost (86./ Ost), Zwbrowski (61./ Najdanovic)