Sprockhövel. Ein Zehnjähriger ist bei einer Ferienfreizeit in Sprockhövel von einem Baum gestürzt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe das Kind in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Lebensgefahr bestand aber den Angaben zufolge nicht.

Der Schüler hatte am Freitagmorgen mit etwa 60 anderen Kindern an einer Abenteuerfreizeit auf dem Gelände einer Grundschule teilgenommen, bei der auch Kletteraktionen angeboten wurden, wie es hieß. Dabei sei unter dem Jungen plötzlich ein Ast in etwa zweieinhalb Metern Höhe abgebrochen.

Ein Notarzt versorgte das Kind. Aus der Gruppe waren einige Augenzeugen des Vorfalls so schockiert, dass sie laut Feuerwehr vom psychosozialen Dienst betreut werden mussten. dpa