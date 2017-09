Mehr als 20 500 Menschen dürfen in Sprockhövel wählen. 180 Wahlhelfer sind am kommenden Sonntag im Einsatz.

Sprockhövel. Der Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017 geht auf die Zielgerade, am Sonntag sind allein in NRW 13,1 Millionen Wähler aufgerufen, ihre Stimmen für den 18. Deutschen Bundestag in Berlin abzugeben. In Sprockhövel sind 20 530 Frauen und Männer wahlberechtigt, wählen dürfen deutsche Staatsbürger ab 18 Jahren. Wobei ein großer Anteil der Wähler ihre Stimme schon per Briefwahl abgegeben hat. Bis gestern hatten in Sprockhövel bereits 4 800 Bürgerinnen und Bürger von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht - das war fast ein Viertel aller Wahlberechtigten. „Auch bei uns ist der Trend feststellbar, dass immer mehr Bürger Briefwahl machen“, sagte Stadtsprecher Uwe Kellner.

Von 8 bis 18 Uhr sind am kommenden Sonntag die 20 Wahllokale im Stadtgebiet geöffnet, hinzu kommen vier Briefwahlvorstände, die die per Post zugesandten Wahlunterlagen auszählen. 180 Wahlhelfer sind an dem Tag im Einsatz. Gegen etwa 21 oder 21.30 Uhr könnten die vorläufigen Ergebnisse aus Sprockhövel vorliegen. „Sofern nichts Außergewöhnliches passiert“, betonte Kellner.

Wie bereits bei den letzten Bundestagswahlen wird der Ennepe-Ruhr-Kreis in zwei Wahlkreise geteilt. Sprockhövel gehört wie auch Hattingen, Herdecke, Wetter und Witten zum Wahlkreis 139/Ennepe-Ruhr-Kreis II. Die Wahlleitung hat die Kreisverwaltung. In dem Wahlkreis bewerben sich folgende Kandidaten um ein Direktmandat: Ralf Brauksiepe (CDU, Hattingen), Ralf Kapschack (SPD, Witten), Heinz-Dieter Kempka (Linke, Herdecke), Janosch Dahmen (Grüne, Witten), Jürgen A. Weber (FDP, Herdecke), Michael Funk (AfD, Witten), Roland Löpke (Piraten, Witten) und Achim Czylwick (MLPD - Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, Witten).

Diese Direktkandidaten werden mit der Erststimme gewählt, in der Regel ist das ein Politiker der CDU oder SPD. Aus dem Wahlkreis 139 wurde bei der Bundestagswahl 2013 Ralf Kapschak (SPD) in den Bundestag gewählt, im Wahlkreis 138 - Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis I - war es der SPD-Kandidat René Röspel aus Hagen. Über die Landeslisten schafften die CDU-Kandidaten Ralf Brauksiepe und Cemile Giousouf (Hagen) den Einzug in den Bundestag.

Wer in den kommenden Tagen seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte, sollte darauf achten, dass die Unterlagen nicht zu spät angefordert oder abgegeben werden. Damit die Stimmen gültig sind, sollten die Hinweise auf dem Merkblatt, das den Wahlunterlagen beigefügt ist, beachtet werden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Briefwahlunterlagen können kostenfrei innerhalb des Bundesgebietes mit der Post zurückgesandt werden. Spätestens am kommenden Donnerstag sollten sie zur Post gebracht werden. Innerhalb Deutschlands wird der Wahlbrief dem Wahlbüro dann noch rechtzeitig zugestellt. Wer den Gang zum Briefkasten verpasst, kann seinen Wahlbrief noch bis 18 Uhr am Sonntag direkt beim Wahlbüro am Wohnort abgeben.

Kurzentschlossene Briefwähler können noch bis Freitagabend, 18 Uhr, Wahlunterlagen beim Wahlbüro beantragen. Dann sollte der Antrag persönlich im Wahlamt gestellt werden, empfiehlt das Wahlbüro. Die Unterlagen werden den Antragstellern im Bürgerbüro Haßlinghausen ausgehändigt. Sie können sofort an Ort und Stelle wählen.

In Ausnahmefällen können die für die Teilnahme an der Wahl erforderlichen Wahlscheine und die Briefwahlunterlagen auch noch am Wahlsonntag bis 15 Uhr beantragt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass jemand wegen einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung den Wahlraum am Sonntag nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen aufsuchen kann. Die gleiche Regelung gilt, wenn der oder die Wahlberechtigte unverschuldet nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen wurde.

Das Bürgerbüro in Haßlinghausen ist am kommenden Freitag bis 18 Uhr geöffnet, das Bürgerbüro in Niedersprockhövel schließt schon um 12 Uhr. Die Wahlbriefe können auch noch in die Außenbriefkästen des Rathauses und des Bürgerhauses in Niedersprockhövel geworfen werden.

