Die Kuki lud zu einer musikalischen Auszeit auf die Wiese ein.

Sprockhövel. Ein idyllisches Bild bot sich am Sonntagmittag den vorüber Radelnden, Wanderern und Spaziergängern an der Pausenstation Bossel auf der Glückauf-Trasse: Beate Prochnow vom Verein Glückauf-Trasse, Karin Hockamp und Adelheid Herbst von der Kunst- und Kulturinitiative Sprockhövel (Kuki) ruhten malerisch auf ihren bunten Decken und taten sich zusammen mit einer steigenden Anzahl von Gästen an den mitgebrachten Erfrischungen gütlich. Die „Kuki“ und der Trassen-Verein hatten erstmals zu einer Landpartie inklusive Picknick auf die Wiese in Bossel eingeladen und auch das richtige Näschen für das entsprechende Wetter gehabt. Warm, aber nicht zu heiß war es: So ließ es sich auf dem weichen, sattgrünen Gras prächtig aushalten und der dezenten Musik des Duos „Holly‘s Cat“, bestehend aus der charmanten Sängerin Elisa Franz und den Gitarristen Udo Herbst, lauschen.

Wohlklingende Untermalung der romantischen Szenerie, bei der man ungezwungen plaudern, den vorüber ziehenden Wolken zusehen oder einfach den melodischen Klängen lauschen konnte. Was an Verzehr auf die mitgebrachten Decken kam, bestimmte jeder selbst, und mit fortschreitender Zeit gab es auch einen gegenseitigen Austausch von Obst und Erfrischungsgetränken. Wohlwollend beobachtet von Wolfgang Nasenberg, dem Betreiber der Pausen- und Jausenstation in grüner Umgebung. Die Picknick-Premiere könnte auch in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung finden und zu einer festen Einrichtung werden. „Auf dem Rückweg kommen wir wieder rein“, versprachen viele, die am Morgen ihre sonntägliche Fitness-Radtour absolvierten. Sie hielten Wort, und gegen Mittag füllte sich die Wiese mit bunt gekleideten Radlerinnen und Radlern, mit Spaziergängern und Wanderern, die ihr Mittagessen einfach nach Bossel verlegten. „So eine wunderbare Umgebung und ein so nettes, beifallsfreudiges Publikum hätte ich gar nicht erwartet“, freute sich die aus Münster stammende Sängerin Elisa Franz über die gute Resonanz bei den Zuhörern.

Der Kuki-Vorstand genoss zwar die entspannte Stimmung, dachte aber schon an die nächsten Veranstaltungen. Wie zum Beispiel an das alljährliche Sommerfest, das diesmal am 19. August am alten Sprockhöveler Bahnhof an der Glückauf-Trasse stattfinden soll.